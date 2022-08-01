Mersin'de, emekli polis evinde ölü bulundu

Tarsus'ta emekli polis memuru Burak Aktın, evinde ölü bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki emekli polis memuru Burak Aktın’dan İstanbul’a giden ailesi haber alamadı.

Aile bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Evde ölü bülundu

Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın’ı yatağında ölü buldu.

Emekli polis memuru Aktın’ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Emekli polis memuru Aktın’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor.





