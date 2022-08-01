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    Mersin'de, emekli polis evinde ölü bulundu

    Tarsus'ta emekli polis memuru Burak Aktın, evinde ölü bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
    • 01.08.2022 - 21:44
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    Mersin'de, emekli polis evinde ölü bulundu

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki emekli polis memuru Burak Aktın’dan İstanbul’a giden ailesi haber alamadı.

    Aile bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Evde ölü bülundu

    Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın’ı yatağında ölü buldu.

    Emekli polis memuru Aktın’ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi.

    İnceleme başlatıldı

    Emekli polis memuru Aktın’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor.

    Mersin de, emekli polis evinde ölü bulundu #1

    Mersin de, emekli polis evinde ölü bulundu #2


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