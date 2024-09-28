Mersin'de engelli birey askıda kalan araçta mahsur kaldı Freni tutmayan aracın şarampole devrilmeden askıda kalması sonrası araçta mahsur kalan engelli vatandaşı jandarma ekipleri ve mermer ocağı işçileri kurtardı.

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İHA

Korkutan kaza, Mersin’in ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Sorgun Mahallesi’nde bir mermer ocağı yolunda yaşandı.

Kazada, Zeynep A. yönetimindeki hafif ticari araç freni tutmayınca yokuş aşağı geriye doğru kaçtı.

ARAÇ ASKIDA KALDI

Yoldan çıkan araç, 3 yolun kesiştiği kayalıkta şarampole devrilmeden askıda kaldı.

Yürekleri ağza getiren kazada, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken engelli eşinin araçta mahsur kalması sonrası, ihbar üzerine olay yerine kaza yerine yakın olan Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipler, loder yardımıyla aracı sabitleyerek, kapının açılmasını engelleyen taşları temizledi.

Çalışmaların ardından, mahsur kalan vatandaşın kurtarılması sonrası araç şoförü Zeynep A., frenin tutmadığını, aracın arkaya doğru kaçtığını belirterek yardım için ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, işçilerden Azim Uslu ise, jandarma ve işçilerin araç içindeki vatandaşı kurtardığını, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)