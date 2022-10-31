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    Mersin'de güpegündüz kadına şiddet

    Tarsus'ta genç kadın, erkek arkadaşı tarafından yumrukla sokak ortasında darbedildi. İfade veren kadın, ‘düştüm’ diyerek sevgilisinden şikayetçi olmadı.
    • 31.10.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 15:53
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    Mersin'de güpegündüz kadına şiddet

    Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında yaşanan kadına şiddet olayı, görenleri şoke etti.

    Yaşanan korkunç olayda Ş.T. isimli şahıs, yanındaki kız arkadaşı N.S.'yle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Nabızların giderek yükseldiği tartışmada gözü dönen Ş.T., kız arkadaşını yumruklayarak darbetti.

    Erkek arkadaşından aldığı darbeler sonucunda N.S. sendeledi. Çevredeki vatandaşlar, N.S.'ye yardım ederken durumu da polise bildirdi.

    Şikayetçi olmadı

    Bölgeye gelen polis ekipleri, N.S. ile Ş.T.’yi emniyete götürdü. Emniyette ifade veren N.S.'nin, "Düştüm" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Şüphelinin ifadesi yeniden alındı

    İHA'nın haberine göre, polisin, Ş.T.'yi polis merkezine çağırarak yeniden ifadesini aldığı öğrenildi.

    Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darbedildi VİDEO

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