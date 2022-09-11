Mersin’de eşi tarafından öldürülen Dilek, toprağa verildi

Boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman tarafından vurularak hayatını kaybeden Dilek Karaman’ın cenazesi, Silifke’de toprağa verildi.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Murat Karaman isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay 9 Eylül’de yaşandı.

Özel bir hastanede laborant olan Dilek Karaman ile Murat Karaman, boşanma kararı almalarının ardından ayrı yaşamaya başladı.

Bu süreçte boşanma davası da açıldı.

DHA’nın haberine göre; Dilek Karaman, 9 Eylül'de doğum günü olan oğlunu almak için Murat Karaman'ın Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada çıkan kavgada Murat Karaman, tabanca ile Dilek Karaman'a ateş açtı.

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi toprağa verildi

Cenaze işlemleri için Dilek Karaman’ın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Dilek Karaman'ın ailesine teslim edilen cenazesi, dün Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Cinayetin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk Murat Karaman da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.