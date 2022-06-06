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    Mersin'de eşini döven kocaya yumruklu müdahale

    Elinde bıçakla sokak ortasında karısını döven kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi.
    • 06.06.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:42
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    Mersin'de eşini döven kocaya yumruklu müdahale

    Kadına şiddet vakalarının son örneğine Mersin sahne oldu.

    Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi.

    Araya giren bir kişi yumrukladı

    Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü.

    Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.

    Mersin'de eşini döven kocaya yumruklu müdahale ViDEO

    Sınır dışı edilecek

    Diğer yandan eşine saldıran saldırganın kimliği belirlendi.

    Şahsın Suriye uyruklu Kerim Arnus (40) olduğu belirlenirken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arnus, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Mersin de eşini döven kocaya yumruklu müdahale #1


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