Mersin'de eşini öldüren Alime'ye 15 yıl hapis cezası

Kendisine şiddet uyguladığı eşi Ali Toprak'ı başına tarım aletiyle vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Alime Toprak'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

Mersin Anamur'da 31 Ağustos 2021 tarihinde, Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında şiddet gördüğü eşi Ali Toprak’ı, başına tarım aletiyle vurup öldürmüştü.

DHA'nın haberine göre; olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti." dedi.

İddianame hazırlandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Toprak hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

Davanın karar duruşması, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatları hazır bulundu.

15 yıl hapis kararı

Toprak'a, 'eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' koşullarını göz önünde bulundurarak cezayı 15 yıla indirdi.









