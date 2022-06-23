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    Mersin’de eşini sakat bırakan koca tahliye istedi

    Boşanma davası açtığı eşini silahlı saldırıda ağır yaralayıp sakat bırakan koca, yargılandığı davada tahliye istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.
    • 23.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:07
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    Mersin’de eşini sakat bırakan koca tahliye istedi

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Derya Demir (27), geçen yıl 29 Aralık'ta işe gittiği sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı.

    Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    3 gün yoğun bakımda kaldı

    3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Şerif Aksoy Adana'da gözaltına alındı.

    Mersin’de eşini sakat bırakan koca tahliye istedi #1

    4 kez ameliyat oldu

    Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

    Davanın altıncı duruşması, Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmaya tutuklu sanık Şerif Aksoy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken Derya Demir ve avukatlar salonda hazır bulundu.

    Mersin’de eşini sakat bırakan koca tahliye istedi #2

    Tahliyesini istedi

    Duruşmada söz verilen sanık Aksoy, tahliyesini istedi.

    Mağdur Derya Demir ise sanığın tutuklu yargılanmasının devamını talep etti.

    Tarafları dinleyen mahkeme, Demir’in aldığı yaralarının öldürmeye yönelik olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

    Mersin’de eşini sakat bırakan koca tahliye istedi #3


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