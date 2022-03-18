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    Mersin’de, eski kız arkadaşına ve yanındaki şahsa kurşun yağdırdı

    Eski kız arkadaşı Ş.F.E.’yi M.Ö. isimli şahıs ile yemek yerken gören E.A., silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahındaki tüm mermileri boşaltan E.A., kısa sürede yakalandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:37
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    Mersin’de, eski kız arkadaşına ve yanındaki şahsa kurşun yağdırdı

    Mersin’in Mut ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, iddiaya göre erkek arkadaşı M.Ö. ile bir iş yerinin önünde yemek yiyen Ş.F.E.’yi gören ayrıldığı eski erkek arkadaşı E.A., Ş.F.E. ile yanında bulunan erkek arkadaşı M.Ö.’ye tabancayla ateş etti.

    E.A. silahtaki tüm mermileri boşaltıp olay yerinden kaçtı. Ş.F.E ve M.Ö., yaralı olarak ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ÇOK SAYIDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

    Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke ve Mersin’e sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu.

    Mersin’de, eski kız arkadaşına ve yanındaki şahsa kurşun yağdırdı #1

    POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

    Olaydan sonra kaçan şüpheli E.A. daha sonra polis tarafından yakalandı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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