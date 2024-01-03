Mersin'de eski kız arkadaşını sakat bırakan cani için istenen ceza belli oldu İntörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş hakkında ,20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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DHA

Mersin, 23 Ekim'de bir kadına şiddet olayı ile sarsıldı

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan 32 yaşındaki Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan tıp fakültesi son sınıf 24 yaşındaki öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti.

Sağ bacağını kaybetti

Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş tutuklandı.

Savcı 20 yıl istedi

Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Karakuş'un 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi.

Ailesi ve iş hayatı üzerinden tehdit etti

İddianamede, aynı hastanede teknisyen olarak çalışan sanığın, biten ilişkilerini sürdürmek için Nida Nur Nergiz'e ailesi ve iş hayatı üzerinden tehditte bulunduğu, genç kızın karşı çıkmasına rağmen rahatsız etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Kardeşine ses kaydı attı

İddianamede sanığın, olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi. Olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Karakuş'un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)