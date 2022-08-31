Mersin’de et tırından 77 kilo esrar çıktı

Yüklü miktarda et taşıyan bir tırda, 77 kilo 200 gram esrar ele ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı film gibi operasyon anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Doğu illerinden yüklediği kilolarca etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin’deki Serbest Bölge Gişeler’de durduruldu.

Uygulama noktasında Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda arama yapıldı.

Aramada, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu görüldü.

77 kilo 200 gram esrar bulundu

Emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı detaylı bir arama daha yapıldı.

Ekipler, etlerin içinde 1 çuval halinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

Etlerin içinden esrar tek tek çıkarılırken, film gibi operasyon, kameralara saniye saniye yansıdı.

Mersin'de et tırından esrar çıktı VİDEO

3 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili F.E., B.K., ve Ö.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.