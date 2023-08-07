Mersin'de ev sahibi ölen evde tonlarca çöp bulundu Sahibinin hayatını kaybettiği öğrenilen bir evden yapılan incelemelerin ardından tonlarca çöp olduğu belirlenirken ekipler çöpleri kamyona toplayıp uzaklaştı.

İHA

Bir çöp ev vakasıda Mersin'de yaşandı...

Mersin'de kimliği belirsiz vatandaşın hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahibinin yakın zamanda yaşamını yitirdiği öğrenilen evde inceleme yaptı.

Çöp ev tespit edildi

Yapılan kontrollerde evin her yerinde çeşitli evsel atık ve çöpler tespit edildi.

Tonlarca çöpün bulunduğu evin temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Evden tonlarca çöp çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu evin içinden tonlarca çöpü çıkarıp çöp taksi ve kamyonlarına yükleyip, mahalleden uzaklaştırdı.

Ekipler son olarak evi ilaçlı su ile dezenfekte etti.