Mersin'de ev sahibinin ölümüyle biten kavgada kiracı tutuklandı

İHA
Mersin'de merkez Toroslar ilçesinde ev sahibi İdris Özmen ile kiracısı Ayhan B. arasında tartışma çıktı.
Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. tarafından silahla vurulan Özmen ağır yaralandı.
Özmen olay yerinde sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis müdahale etti
Ölen Özmen'in yakınları ile karşı taraf arasında devam eden olaya ise polis müdahale etti.
Polis havaya ateş açarak olayı durdurmaya çalıştı.
Takviye ekipler sevk edildi
Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.
Cinayet şüphelisi Ayhan B. ise gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyete götürülen şüpheli Ayhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.