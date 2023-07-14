Mersin'de ev sahibinin ölümüyle biten kavgada kiracı tutuklandı Ev sahibinin hayatını kaybettiği olayda kiracı polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

İHA

Mersin'de merkez Toroslar ilçesinde ev sahibi İdris Özmen ile kiracısı Ayhan B. arasında tartışma çıktı.

Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. tarafından silahla vurulan Özmen ağır yaralandı.

Özmen olay yerinde sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis müdahale etti

Ölen Özmen'in yakınları ile karşı taraf arasında devam eden olaya ise polis müdahale etti.

Polis havaya ateş açarak olayı durdurmaya çalıştı.

Takviye ekipler sevk edildi

Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Cinayet şüphelisi Ayhan B. ise gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheli Ayhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.