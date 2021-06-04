Yapılan çalışmalar neticesinde, evinin çatısında ve bahçesinde kenevir eken şahıs yakalandı. Evden 84 kök Hin keneviri çıktı.

Mersin’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tarsus ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu elde etmek amacı ile yasadışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı.

Arıklı Mahallesi’nde bulunan şüpheli bir eve operasyon düzenlendi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İl jandarma Komutanlığından operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişini evinin çatı kısmında ve bahçesinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Aramalarda, 84 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin’de evden 84 kök Hint keneviri çıktı ViDEO