Mersin’de, evlilik vaadi ile 26 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Mersin’de, evlilik vaadi ile 26 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Evlilik vaadiyle kandırılarak 26 bin lira dolandırılan G.T., polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan takip sonucu 5 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’den Mersin’e gelen G.T. (43), kendini 'Aycan' olarak tanıtan kadın A.N. (25) ile tanıştırıldı.

Bilmediği bir adrese götürülen G.T., burada evlilik vaadi veren A.N. ile tanışmasına aracılık eden 1'i kadın 4 kişiye 20 bin 500 TL verdi.

G.T., A.N.'ye de 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 liralık telefon aldı.

NİŞANIN ARDINDAN KAYSERİ’YE DÖNDÜ

Toplam 26 bin 900 lira harcayan G.T., aralarında düzenlenen nişan töreninin ardından Kayseri’ye döndü.

G.T., bir süre sonra telefonla konuştuğu A.N. ile buluşmak üzere tekrar Mersin’e geldiğinde ne A.N.’ye ne aracılık eden şahıslara ulaşabildi.

Dolandırıldığını anlayan G.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, G.T.'nin ifadesinden yola çıkarak, A.N. ve Mersin’de kendine aracılık eden R R.S. (32), İ.K. (29), K.S. (52) ve E.K.’yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.