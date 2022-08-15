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    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı

    15 Ağustos’ta eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda, 8 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
    • 15.08.2022 - 09:00
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    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı

    Mersin’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem hazırlığında olan şahıslara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı.

    10 adrese operasyon

    İHA’nın haberine göre; özel harekat polislerinin de desteğiyle Mersin, Tarsus ve Silifke'de 10 adrese giren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı VİDEO

    Sosyal medyalarında terör propagandası

    Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici ve sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #1

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #2

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #3

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #4

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #5

    Mersin’de eylem hazırlığındaki 8 PKK şüphelisi yakalandı #6


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