Mersin'de fıçıda bulunan ceset soruşturması: 1 kişi tutuklandı Çöplükteki plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan eski Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlu Oğuz Doludeniz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Mersin, fıçıda bulunan cansız bedeni konuşuyor...

Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçıda elleri ve ayakları bağlı çıplak erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR

İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

OĞLU TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"EVDE ÖLÜ BULDUM"

Oğuz Doludeniz’in, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığı, döndüğünde ise evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, Selahattin Doludeniz'in ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)