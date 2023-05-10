Mersin'de fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı tutuklandı Görev yaptığı sitede oturan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu boğarak öldürdüğü tespit edilen kapıcı tutuklandı. Cani kapıcının öldürdüğü çocuğu halıya sardığı, polisin cansız bedeni bu şekilde bulduğu öğrenildi.

İHA Tüyler ürperten cinayet, Mersin’de işlendi… Suriyeli kuyumcu Halit Hayanked'in 12 yaşındaki çocuğu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'ndeki bahçede oynarken aniden ortadan kayboldu. Fidye için öldürdü Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cesedini halıya sardı Yapılan araştırmada, çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi. Tutuklandı Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı Hasan C.'yi gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden Hasan C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.