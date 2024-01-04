DHA
Mersin'in Erdemli ilçesi D-400 kara yolunda İbrahim K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kız öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şok geçirdi
Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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