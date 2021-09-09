Mersin’de, genç kıza müstehcen görüntülerle şantaja hapis cezası

D.N.P. isimli genç kızın müstehcen görüntülerini çekip, şantaj yapan H.G. ve olayla bağlantılı olan M.K isimli şahsa hapis cezası verildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi D.N.P. (18), eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) gizlice çektiği müstehcen görüntülerle şantaj yapıp görüntüleri yayınlaması üzerine, Haziran 2020’de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan D.N.P., verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

İtiraz üzerine ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, pandemi dolayısıyla izleyici alınmadı.

Avukatların savcının verdiği mütalaaya karşı savunmalarının da alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan H.G.'ye 2 yıl 6 ay, M.K.'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

“ŞİKAYETÇİ OLMAYAYIM DİYE ŞANTAJA DEVAM EDİYORDU”

Mahkemenin kararı sonrası D.N.P., sanık H.G. ile 2019 yılı Şubat ayında tanıştığını, görüştükleri dönemde H.G.'nin bir gün kendisini eve çağırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O gün alkol almıştık ve kendimde değildim. O zaman benden habersiz videomu çekmiş. Tekrar görüşmeye devam ettik. Bir gün yine arkadaşlarının evde olduğunu söyleyerek, beni çağırdı. O gün gittiğimde yine video çekmiş. Sonrasında ben ayrılmak istediğimde bana şantaj yapmaya başladı. Daha sonra videonun bir tanesini bana yolladı, ben zaten videonun varlığına bu şekilde inandım. Çünkü video çektiğini bilmiyordum. Şantajlara sürekli devam etti. Daha sonra iletişimi benimle kopardı ama arkadaşları aracılığıyla şikayetçi olmayayım diye şantaja devam ediyordu.





“KARARDAN SONRA ÇOK MUTLU OLDUM”

Sonra onun ailesinin baskısı, benim çevremin baskısından uzun süre uğraştım. Hatta birçok kişi benim hakkımda suç duyurusunda bulundu.

Ben tüm dosyaları kapattım. Sonrasında karşı dava açıldı. Davanın bugün karar duruşması görüldü. H.G. 2 yıl 6 ay, M.K. ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Karardan sonra çok mutlu oldum.

“CEZA KESİNLEŞTİĞİNDE ERTELEME VEYA PARAYA ÇEVİRME OLMAYACAK”

Adliyeden çıktığımda zaten mutluluktan ağlama derecesine geldim. Sevinçten gözlerim parlıyor. Biz yine ceza artırımı için itirazda bulanacağız. Karşı tarafta cezaya itiraz edecektir. Ancak ceza kesinleştiğinde erteleme veya paraya çevirme olmayacak. Yani ne ceza gelirse bunu yatmak zorundalar. O yüzden içim çok rahat. Haftaya tazminat davasını da açacağız. 2 sanığa da manevi tazminat davası açacağım. Şu ana kadarki tüm zararımın giderilmesini istiyorum.”

“HİÇBİR ŞEKİLDE SUSMASINLAR”

Aynı durumda olanlar kadınlara da mesaj veren D.N.P, “Hiçbir şekilde susmasınlar. Ben çok yol katettim, zorluklarla uğraştım, çok fazla dosyayla uğraştım. Dedektif gibi resmen her şeyin izini sürdüm. Çok fazla her şeyin üstüne gittim. Geceleri uyumuyordum, sürekli dosyayla ilgileniyordum. Sürekli avukatımla konuşuyordum. Bu kadar uğraştan sonra da gerisi geldi, bugün karar verildi.” sözlerini kaydetti.