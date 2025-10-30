Mersin'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 4,5 yıl hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’de 18 yaşındaki genç müzisyen Laçin Akyol’un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar verildi.

SAVCIDAN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol’un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akyol ailesinin avukatı ise olayda “kast” unsuru bulunduğunu belirterek, sanığın “kasten öldürme” suçundan yargılanmasını istedi.

"MELEK GİBİ BİR KIZDI"

Duruşmada söz alan baba Mahmut Akyol, gözyaşları içinde kızının hayallerine vurgu yaparak, “Melek gibi bir kızdı. Şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız.” ifadelerini kullandı.

Anne Övül Akyol da, “Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

SANIKTAN PİŞMANLIK MESAJI

Sanık İ.H.Ç., mahkemede yaptığı savunmada aileye başsağlığı dileyerek, “Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca bu acıyı hissedeceğim.” şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN KARAR: 4,5 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığı “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 25 Ocak’ta Mersin’in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelmişti. Arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Laçin Akyol, İ.H.Ç.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Akyol, 6 Şubat’ta hastanede yaşamını yitirmiş, ailesi genç sanatçının organlarını bağışlamıştı.

Sürücü İ.H.Ç. ise olayın ardından “taksirle öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.