Yolda yürüyen 3 üniversiteli kıza yabancı cisim atarak, birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 şahıs, yakalandı. Şüpheliler, kızlara, oyun olsun diye içi su dolu balon attıklarını belirtti.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, 18 Kasım Cuma akşamı, Türkiye'nin gündemine düşen bir olay yaşandı.

Kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı.

Atılan cisim, 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken plakasız motosikletle gelen şüpheliler, izlerini kaybettirdi.

Genç kız taburcu edildi

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Mersin'de genç kızlara yabancı cisim atan motosikleti şahıslar yakalandı







Şüpheliler yakalandı

Olayın ardından zanlıların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Kafalarında kask bulunan ve olaydan sonra mobilet üzerinde sürekli yer değiştiren şüphelilerin belirlenmesi için bölgedeki yaklaşık 700 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların izini Davultepe Mahallesi'nde tespit etti.

Bilal K. (26) ile Ahet K. (26) adlı şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, zanlıları bu akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 17 kilometre mesafede yakalayarak gözaltına aldı.

Oyun olsun diye içi su dolu balon attıklarını belirttiler

Polis ekiplerini karşılarında gördüklerinde, 'Bizi nasıl buldunuz?' şeklinde şaşkınlıklarını ifade eden şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde olayı, 'Tiktok'taki balon atma 'chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; zanlıların, genç kızlara attıkları cismin ise içerisinde su bulunan balon olduğu ifade edildi.



