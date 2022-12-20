Mersin’de, Göksu Nehri’nde suyun rengi siyaha döndü

Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçen nehrin suyunun rengi siyaha dönerken etrafa yayılan kötü koku endişeye neden oldu.

Mersin’in Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde, suyun rengindeki koyulaşma dikkat çekti.

Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçen nehirde yaklaşık 1 aydır zaman zaman siyah akan ve son 15 gündür rengi daha da koyulaşan sudan yayılan kötü koku, çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, nehir kenarında yoğunlaşan kirli su balçık görünümü oluşturdu.

Vatandaşlardan ‘önlem alınsın’ çağrısı

DHA’nın haberine göre; vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

Kirliliğin, kuş cennetinde yaşayan canlılara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip denize dökülüyor.

Mersin’de, Göksu Nehri’nde suyunrengi siyaha döndü VİDEO

