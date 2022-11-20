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    Mersin'de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü

    Motosikletki şahıs genç kızı hedef alarak cisim fırlattı. Genç kızın gözüne isabet eden cisim korneaya zarar verdi.
    • 20.11.2022 - 13:12
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    Mersin'de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü

    Mersin'deki genç kız dehşet bir olay yaşadı.

    Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı.

    Gözüne cisim atıldı

    Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti.

    Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Korneası zarar gördü

    Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

    Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Mersin de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü #1

    Mersin de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü #2

    Mersin de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü #3

    Mersin de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü #4

    Mersin de gözüne cisim atılan kızın korneası zarar gördü #5


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