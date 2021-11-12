Mersin'de haciz kararı olan 5 araç parçalanmış halde bulundu

Mersin'de haciz kararı olan 5 araç parçalanmış halde bulundu

İhbar üzerine şüpheli bir şahsa ait depoya baskın yapan ekipler, hakkında haciz kararı olan 5 aracı, parçalara ayrılmış halde buldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında haciz kararı bulunan araçların, bir şüpheli tarafından parçalara ayırarak sattığı bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimlik tespiti yaparak şüpheli ismin M.K. olduğu belirlendi.

DEPO İNCELENDİ

M.K.'ye ait bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 araca ait ruhsat ve 5 farklı modeldeki kamyonetleri parçalara ayrılmış şekilde buldu.

PARÇALANAN ARAÇLAR MUHAFAZA ALTINDA

Olayla ilgili M.K. gözaltına alınırken, haciz kararı olup, parçalara ayrılmış olan araçları muhafaza altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarılıdığı mahkemece adli kontrol şartıla serbeset bırakıldı.