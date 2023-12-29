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Mersin'de hafif ticari aracın kavga eden kalabalığa çarpma anı kameraya yansıdı

Mersin'de hafif ticari aracın kavga eden kalabalığa çarpma anı kameraya yansıdı Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü sokak arasında kavga eden gruba çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.