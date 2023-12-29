DHA
Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında D.İ. (30) idaresindeki hafif ticari araç, kalabalığın arasına daldı.
2 kişinin yaralandığı olayın ardından D.İ., aracını terk edip yaya olarak kaçtı.
Yaşananlar kamerada
Hafif ticari aracın kalabalığa dalması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Teslim oldu
Kaçan D.İ. ise daha sonra polis merkezine teslim olurken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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