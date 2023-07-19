Mersin'de halat koptu, işçi askıda kaldı
İHA

Mersin'in Mezitli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir binada meydana gelen olayda, binanın 3’üncü katında dış cephe boyama işi yapan bir işçinin bulunduğu iskelenin halatı koptu.

İskele yan devrildi, işçi askıda kaldı

Tek tarafından kopan halat nedeniyle iskele yan devrildi, işçi askıda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bu sırada bölgeden geçen bir iş makinesi, yardıma geldi.

Kepçeyle kurtarıladı

İşçi, mahsur kaldığı yerden iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Olayı izleyen vatandaşlar ise işçiyi kurtaranlarla iş makinesi operatörünü alkışladı.

İskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi #1
İskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi #2