Mersin'de halat koptu, işçi askıda kaldı

İHA
Mersin'in Mezitli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir binada meydana gelen olayda, binanın 3’üncü katında dış cephe boyama işi yapan bir işçinin bulunduğu iskelenin halatı koptu.
İskele yan devrildi, işçi askıda kaldı
Tek tarafından kopan halat nedeniyle iskele yan devrildi, işçi askıda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bu sırada bölgeden geçen bir iş makinesi, yardıma geldi.
Kepçeyle kurtarıladı
İşçi, mahsur kaldığı yerden iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.
Olayı izleyen vatandaşlar ise işçiyi kurtaranlarla iş makinesi operatörünü alkışladı.