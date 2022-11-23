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    Mersin'de hamile kadın köpek saldırısına uğradı

    Sokakta yürüyüş yapan hamile kadın bir anda köpek saldırısına uğradı. Bacağının ısırılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
    • 23.11.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 15:58
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    Mersin'de hamile kadın köpek saldırısına uğradı

    Sahipsiz sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ederken bir olay haberi de Mersin'den geldi...

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi civarında 6 aylık hamile kadın sokakta yürüyüş yapıyordu.

    Talihsiz kadın yürüyüş yaptığı esnada, sokakta başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

    Köpek hamile kadının bacağını ısırdı

    Bacağından ısırılan ve dakikalarca yardım bekleyen hamile kadının imdadına sokaktaki vatandaşlar yetişti.

    Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri sopaya benzer cisimlerle köpeği korkutup kaçırmayı başardı ve olay yerine 112 ekiplerini çağırdı.

    Kadın hastaneye kaldırıldı

    Sol bacağından ısırılma sonucu ciddi şekilde yara alan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bu saldırı ilk değil

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar tarafından aynı yerde daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı söylendi.

    Mersin de hamile kadın köpek saldırısına uğradı #1

    Mersin de hamile kadın köpek saldırısına uğradı #2


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