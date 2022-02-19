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    Mersin’de hasat sırasında kavga ettiği kuzenini öldürdü

    Kabak hasadı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kuzenini göğsünden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, olayın ardından kaçtı. Jandarma firari kuzenin peşinde…
    • DHA
    • 19.02.2022 - 08:40
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    Mersin’de hasat sırasında kavga ettiği kuzenini öldürdü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'ndeki tarlada kabak hasadı yapan Harun Çelik (39) ve kuzeni Y.E. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddia göre Y.E., cebinden çıkardığı bıçak ile Çelik'i göğsünden yaraladı ve kaçtı.

    KURTARILAMADI

    Kanlar içinde yere yığılan Çelik ise çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Mersin’de hasat sırasında kavga ettiği kuzenini öldürdü #1

    FİRARİ KUZEN ARANIYOR

    Firari cinayet şüphelisi Y.E.'yi yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


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