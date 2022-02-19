Mersin’de hasat sırasında kavga ettiği kuzenini öldürdü

Kabak hasadı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kuzenini göğsünden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, olayın ardından kaçtı. Jandarma firari kuzenin peşinde…

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'ndeki tarlada kabak hasadı yapan Harun Çelik (39) ve kuzeni Y.E. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddia göre Y.E., cebinden çıkardığı bıçak ile Çelik'i göğsünden yaraladı ve kaçtı.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan Çelik ise çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FİRARİ KUZEN ARANIYOR

Firari cinayet şüphelisi Y.E.'yi yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.