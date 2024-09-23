Mersin'de hemşire ve doktoru darbeden zanlı tutuklandı 20 Eylül’de hamile eşi ile aile sağlık merkezine gelen S.K., önce hemşireye sonrasında da doktora fiziksel saldırıda bulunmuştu. Sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi önünde yaşanan şiddeti protesto etti.

DHA

Toroslar ilçesindeki Yalınayak Aile Sağlığı Merkezi’nde iddiaya göre, hamile eşi ile aile sağlık merkezine gelen S.K.'nin gebe izleme odasına girdiği ve hemşire A.Y.B.’nin S.K.'nin odadan çıkmasını istemesi sonrası tartışma yaşandığı öğrenildi.

S.K., hemşireye önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu.

"BEYOZ KOD" VERİLDİ

S.K., yere düşen hemşireye saldırmaya devam ederek boğazını sıktı. Bu arada, araya girmek isteyen doktor B.Y.’ye de saldırdı.

Merkezden ‘Beyaz kod’ verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve ekipler S.K.'yi gözaltına aldı.

HASTA YAKINI TUTUKLANDI

Doktor ve hemşire, darp raporu alarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.'nin, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

SAĞLIKÇILARDAN PROTESTO

Saldırı olayının ardından Mersin ve çevre illerden gelen sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi önünde yaşanan şiddeti protesto etti.

Ayrıca, burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Uzman Dr. Çağlar Özen, şu ifadelerde bulundu:

Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun.



Bu şiddet uygulayanlara pabuç bırakmayacağız. Yasaların emrettiği şekilde ve meslek etiğini gözeterek görevlerimizi olması gerektiği gibi yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)