Mersin'de hırsız çaldığı paranın sahibine not bıraktı

Yastığının altındaki 80 bin lirayı çalan şahıs, 2 gün sonra gelerek 50 bin TL ile birlikte not bıraktı. Nota ise "8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum" yazdı.

Mersin’in Mut ilçesinde bir garip hırsızlık olayı yaşandı.

Kayısı ticareti yapan 53 yaşındaki Bayram Kaya'nın evine hırsız dadandı.

Gece uyuduğu sırada yastığının altındaki 80 bin lirası çalınan Kaya, sabah kalktığında gördüğü manzara karşısına şok geçirdi.

2 gün sonra paranın bir kısmı getirildi

Konuya ilişkin inceleme sürerken 2 gün sonra yaşanan olayda, gece saatlerinde gelen bir araçtan şapkalı ve yüzü kapalı bir şahıs, Kaya’ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı.

İHA'nın aktarımına göre; ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL’si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.

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"Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim"

Poşetten çıkan notta, “Selam Bayram Ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme ağabey, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen de sen ol bir daha para şovu yapma.” yazması dikkat çekti.

"Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı"

Yaşadıklarını anlatan Bayram Kaya, “Kurtsuyu Mahallesi'nde kayısı alıyordum, hava da yağışlıydı. Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Ben de karşıdaki dükkanın önünde saat 22.00 civarında yattım. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum poşetin içindeki para yoktu. Olay cuma günü gece oldu. İki gün ekmek yemedim. Pazar günü gece halde düğün vardı.

Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önünde, saat 10 civarındaydı. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Bir baktım poşeti masanın üstüne koydum. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı. 5 tane yüzlük para destesi. Parayı saydım, birinin içinden 700 lira çekmiş, içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım.” dedi.

"Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım"

Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, “Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, ‘Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma’ dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım.” şeklinde konuştu.

"Kesinlikle şikayetçi olmayacağım"

“Sayın arkadaşım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben seni çıkartamadım. Ne olur en kısa zamanda paramı getir. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Hakkını helal et. Bu para milletin parası. Millet beni sıkıştırıyor, ne olur paramı getir. Kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Ben Bayram Kaya, Kemenli’den. Kurtsuyu Mahallesi'nde meyve suyu kayısısı alan. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paramın geri kalan 30 bin lirasını da getirirsen Allah razı olsun, çok sağ ol derim ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım.”