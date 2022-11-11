Mersin'de husumetlisini tabancayla öldürdü

Tarsus'da H.B., aralarında husumet bulunan Şavkı Yiğit'i, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ali Menteşoğlu Caddesi Makam kavşağında saat 03.00 sıralarında, bir tartışma yaşandı.

Aralarında husumet olduğu belirtilen Şavkı Yiğit ve H.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında H.B., yanındaki tabancayla Şavkı Yiğit’e 3 el ateş etti. Boyun bölgesinden yaralanan Şavkı Yiğit, yere yığıldı.

Şavkı Yiğit yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suçlu gözaltında

H.B. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kavga anları

Öte yandan, H.B.'nin Şavkı Yiğit'i tabancayla vurup öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde H.B.'den kaçan Şavkı Yiğit'in; çöp konteynerinin arkasına saklandığı, ardından isabet eden kurşunlarla yere yığıldığı görüldü.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





