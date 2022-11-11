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    Mersin'de husumetlisini tabancayla öldürdü

    Tarsus'da H.B., aralarında husumet bulunan Şavkı Yiğit'i, çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.11.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:16
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    Mersin'de husumetlisini tabancayla öldürdü

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ali Menteşoğlu Caddesi Makam kavşağında saat 03.00 sıralarında, bir tartışma yaşandı.

    Aralarında husumet olduğu belirtilen Şavkı Yiğit ve H.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında H.B., yanındaki tabancayla Şavkı Yiğit’e 3 el ateş etti. Boyun bölgesinden yaralanan Şavkı Yiğit, yere yığıldı.

    Şavkı Yiğit yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Suçlu gözaltında

    H.B. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Mersin de husumetlisini tabancayla öldürdü #1

    Kavga anları

    Öte yandan, H.B.'nin Şavkı Yiğit'i tabancayla vurup öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde H.B.'den kaçan Şavkı Yiğit'in; çöp konteynerinin arkasına saklandığı, ardından isabet eden kurşunlarla yere yığıldığı görüldü.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de husumetlisini tabancayla öldürdü #2

    Mersin de husumetlisini tabancayla öldürdü #3


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