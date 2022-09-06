Kendini icra müdürünün arkadaşı olarak tanıtan K.B. ve suç ortağı V.B., icradan ucuza ev alacaklarını ileterek, İ.N'yi dolandırdı. 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerin dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine yönelik olan uyarıları gün geçtikçe artıyor.

Vatandaşı farklı yollardan kandırmak için çabalayan dolandırıcılar bu sefer Mersin'den çıktı.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık mağduru İ.N.'nin şikayeti üzerine çalışmalarını başlattı.

Kendilerini 'Hacı' olarak tanıttılar

İ.N., şikayetinde, kendisini 'Hacı' olarak tanıtan kişinin icra müdürünün arkadaşı olduğunu, icra müdürlüklerinde satışa çıkan dairelerde kolaylık sağlayacağını, icra yoluyla daire satın alması durumunda müdürün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söylediğini belirtti.

Mersin'de icra memurunun arkadaşıyım diyerek dolandırdı ViDEO

"Elden para verdim, geri dönen olmadı"

İ.N. sözde 198 bin TL'ye icradan satışa çıkacak daire için Hacı isimli kişiye 98 bin TL, vergi dairesinde kendisini memur olarak tanıtan Murat isimli kişiye ise 100 bin TL parayı elden verdiğini, sonrasında herhangi bir daire satışı yapılmadığı gibi şüphelilere ulaşamadığını belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kendisini 'Hacı' olarak tanıtan K.B. ve V.B.'yi tespit etti.

Ele geçirilen 90 bin 200 TL İ.N.'ye teslim edildi

DHA'nın haberi göre, şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 90 bin 200 TL de İ.N.'ye teslim edildi.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B.(56) ve V.B.(30), çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.