Mersin’de icraya giden avukata saldıran kişi tutuklandı

Müvekkiline ait iş yerine tahliye kararını bildirmeye giden avukat, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Darp raporu alan avukatın şikayetçi olduğu saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait Mersin’in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'ndeki iş yerinin kiracısı N.B.'ye tahliye kararı bildirmek istedi.

İcra memurlarıyla iş yerine giden ve buranın 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Hayta, arsaya el koyduğu öne sürülen H.K.'nin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı.

“Burun ve dudak bölgeme kafa attı”

H.K.'den şikayetçi olan Hayta, “Tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli şahısla görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 gün içinde boşaltmasını söyledim.

Bunun üzerine H.K bana hitaben küfürler ve tehditler etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı. Daha sonra ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdiler. Olay ile ilgili olarak beni darbeden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum.” dedi.

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Tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, avukata saldırıda bulunan H.K. gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakim karşısına çıkan H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.