Petrol
94.87
0.62%
Euro
18.0744
0.13%
Dolar
18.5853
0.00%
Altın
999.87
0.39%
Borsa
3572
0.00%
Bitcoin
359.427
0.07%
BTXN Coin
7.99
-1.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Mersin’de icraya giden avukata saldıran kişi tutuklandı

    Müvekkiline ait iş yerine tahliye kararını bildirmeye giden avukat, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Darp raporu alan avukatın şikayetçi olduğu saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 12.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de icraya giden avukata saldıran kişi tutuklandı

    Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait Mersin’in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'ndeki iş yerinin kiracısı N.B.'ye tahliye kararı bildirmek istedi.

    İcra memurlarıyla iş yerine giden ve buranın 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Hayta, arsaya el koyduğu öne sürülen H.K.'nin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

    Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı.

    “Burun ve dudak bölgeme kafa attı”

    H.K.'den şikayetçi olan Hayta, “Tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli şahısla görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 gün içinde boşaltmasını söyledim.

    Bunun üzerine H.K bana hitaben küfürler ve tehditler etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı. Daha sonra ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdiler. Olay ile ilgili olarak beni darbeden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum.” dedi.

    Mersin'de icraya giden avukatı tehdit etti VİDEO

    Tutuklandı

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, avukata saldırıda bulunan H.K. gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakim karşısına çıkan H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin’de icraya giden avukata saldıran kişi tutuklandı #1

    Mersin’de icraya giden avukata saldıran kişi tutuklandı #2


    Açtıkta açtı! 'Analar neler doğurmuş'
    Medya

    Açtıkta açtı! "Analar neler doğurmuş"

    Diyarbakır'da soba üreticisi: Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi
    Yaşam

    Diyarbakır'da soba üreticisi: Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir