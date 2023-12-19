Mersin'de içtiği sigara sonu oldu! İzmarit yangınında can verdi Erdemli ilçesinde bir dairede yalnız yaşayan Mehmet Sezer, sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda, bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Alkol problemi olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı.

Koltukta sızdı, canından oldu

Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede yangının, Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasından dolayı sigara izmaritinden kaynaklı çıktığının değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)