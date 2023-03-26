Mersin'de iki yolcu kadının kavgası

İHA
Toplu taşıma araçlarında yaşanan tartışmalar genellikle kavgayla bitiyor..
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana gelen olayda, Tarsus Ulaşım A.Ş.’a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü, sonra el kol hareketiyle tartıştı.
Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileriyle kavga etmeye başladı.
Yolcular ayırdı
Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle kısa sürdü. Birkaç ufak çizik alan iki yolcu hiçbir şey olmamış gibi yolculuklarına devam etti.
Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.