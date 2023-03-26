Mersin'de iki yolcu kadının kavgası Mersin'de minibüste yolculuk yapan kadının tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İHA

Toplu taşıma araçlarında yaşanan tartışmalar genellikle kavgayla bitiyor..

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana gelen olayda, Tarsus Ulaşım A.Ş.’a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü, sonra el kol hareketiyle tartıştı.

Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileriyle kavga etmeye başladı.

Yolcular ayırdı

Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle kısa sürdü. Birkaç ufak çizik alan iki yolcu hiçbir şey olmamış gibi yolculuklarına devam etti.

Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.