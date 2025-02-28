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İHA

Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir lokantanın önünde Cemil Peker’e ait iş yerinin önünde bulunan saksıdaki çiçek, gece otomobille gelen bir kadın tarafından çalındı.

Sabah iş yerine gelen Peker, 20 yıldır kendilerinde olan ve aşk merdiveni olarak bilinen çiçeğin olmadığını fark etti.

"İSTESEYDİ VERİRDİK"

Güvenlik kameralarını inceleyen Peker, çiçeğin çalındığını görünce şok yaşadı.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi şu ifadeleri kullandı:

Çiçeğimiz burada duruyordu, bir sürü çiçekçi istemesine rağmen vermedik. Aşk merdiveni olarak biliniyor. Kadın, annesi ekmiş, babası sulamış gibi gece gelip arabasına koyup götürüyor.



Bu çiçek 20 yıldır bizde, annemden getirdim. 8-9 senedir dükkanımın önündeydi. Şok olduk, çiçek çalınır mı? İsteseydi verirdik. Getirirse getirir, girmezse de kendi vicdanıyla hesaplaşsın. Ben ondan şikayetçi değilim.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, çiçeğin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, aracı ile lokantanın önüne gelen bir kadının, iş yerinin önündeki çiçeği aracına koyarak ayrıldığı anlar yer aldı.