Mersin'de intörn doktor Nida Nur'u vuran eski sevgilisine 19 yıl hapis Yenişehir ilçesinde eski sevgilisi intörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan Ersin Karakuş'a indirimsiz 19 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz'i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı.

Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

Ersin Karakuş hakkında 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi.

İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

BİR BACAĞINI KAYBETTİ

Davanın karar duruşması, bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tedavisi süren Nergiz yer almazken, Karakuş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin mütalaasını verdi.

Mütalaada sanığın, saplantı düzeydeki bir ilişkiyi kabul etmemesi sonucu hayati fonksiyonları tehlikeye sokacak şekilde ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca sanığın indirimiz en üstten cezalandırılması istendi.

"KARINCAYI İNCİTECEK BİRİ DEĞİLDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ersin Karakuş, “Ben bir devlet memuruyum, ipsiz sapsız biri değilim. Kamuoyunda beni küçük düşürmek istiyorlar. Tasarlama suçunu kabul etmiyorum. Orası her gün geçtiğimiz yol. Orada kamera olduğunu biliyorum, tasarlamış olsam kamerasız yerde yapardım. Öldürmek istesem neden ayaklarına ateş edeyim. Hayati yerlerine ateş etmedim. Böyle bir insan değildim. Karıncayı incitecek biri değildim” dedi.

19 YIL HAPİS CEZASI

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sanığı 19 yıl hapse çarptırdı.

Cezada takdiri indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)