Mersin'de işçi minibüsü devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı

Minibüsün freninin boşalması sonucu sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç devrildi. Yaşanan kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Karahıdırlı Mahallesi'nde, feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir anda freni boşaldı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüs devrildi

Hızlı bir şekilde ilerleyen minibüs kaza yaptı ve devrildi.

Çok sayıda sağlıkçı olay yerine gönderildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızlı bir şekilde emniyet ve sağlık ekiplerine bildiridi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Mersin'de işçi minibüsü devrildi VİDEO



4'ü ağır yaralı 27 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi, ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

İnceleme devam ediyor

DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme sürüyor.