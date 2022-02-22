Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santrali’ne götüren Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

“YOLA MAZOT DÖKÜLMÜŞTÜ”

Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanığı otobüs şoförü, “Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Biz de jandarmaya ve ambulansa haber verdik.” dedi.

Mersin’de işçi servisi devrildi VİDEO



“BİRDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI”

Yaralı işçilerde biri, “Sabah işe gidiyorduk. Araç birden şarampole yuvarlandı, ne olduğunu anlamadan kendimizi hastanede bulduk.” diye konuştu.