Mersin'de işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

DHA
Mersin'in Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan, Abdulkadir Kaşka idaresindeki 02 HU 197 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3’ü ağır, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Yaralılardan Mehmet Evdi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.