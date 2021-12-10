Mersin'de işçi taşıyan servis kaza yaptı

Mersin'de işçi taşıyan servis kaza yaptı

İşçi taşıyan otobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan çıkmadı. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsler, kazaya karıştı.

Araçlardan biri, Büyükeceli Kavşağı'nda aynı santrale işçi götüren başka bir servis otobüsüyle freninin patlaması sonucu kafa kafaya çarpıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Otobüslerden birinin yoldan çıktığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



