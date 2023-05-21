İHA
Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçilerin birbirine girdiği kavga dehşete düşürdü…
Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan paketleme tesisinde çalışan işçiler arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.
Birbirlerine sandık fırlattılar
O kavga büyüdü, işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı.
Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler, birbirlerine sandık da fırlattı.
4 kişi yaralandı
Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.