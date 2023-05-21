Mersin’de işçiler birbirine girdi Paketleme tesisinde çalışan işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada işçiler taş, sopa ve sandıklarla birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçilerin birbirine girdiği kavga dehşete düşürdü…

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan paketleme tesisinde çalışan işçiler arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

Birbirlerine sandık fırlattılar

O kavga büyüdü, işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı.

Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler, birbirlerine sandık da fırlattı.

4 kişi yaralandı

Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.