İHA

Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçilerin birbirine girdiği dehşete düşürdü…

Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan paketleme tesisinde çalışan işçiler arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

Birbirlerine sandık fırlattılar

O kavga büyüdü, işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı.

Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler, birbirlerine sandık da fırlattı.

4 kişi yaralandı

Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.