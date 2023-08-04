Mersin'de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 1 ölü 14 yaralı Mersin'de işçi taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 14 kişi de yaralandı.

DHA

Mersin'in Mut ilçesinde Hamdi Çelik yönetimdeki işçi taşıyan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste yolcu konumumdaki Ayşe Yılmaz'ın (47) hayatını kaybettiği belirlenirken araçta sürücü ile birlikte 14 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 14 yaralı tedavi altına alındı.

Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.