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    Mersin'de işlediği suçtan 24 yıl hapsi bulunan şahıs Kadıköy'de yakalandı

    24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki şahıs, ekiplerin aranan şahısalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla bulundu.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 10:55
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    Mersin'de işlediği suçtan 24 yıl hapsi bulunan şahıs Kadıköy'de yakalandı

    2011 yılında Mersin'de silahlı gasp suçundan 24 yıl hapis cezasıyla yargılanan Cabbar E. (59) bir süredir aranıyordı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de saklandığını tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelinin kaldığı adres belirlendi.

    Yakalanarak gözaltına alındı

    Polis yaptığı operasyonda Cabbar E.'yi gözaltına aldı. Zanlının işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

    Mersin de işlediği suçtan 24 yıl hapsi bulunan şahıs Kadıköy de yakalandı #1

    Zanlı adliyede

    Zanlının 2011 yılında Mersin'de silahlı gasp olayı gerçekleştirdiği tutuksuz yargılandığı dönemde hakkında verilen  24 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği tespit edildi.

    Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Cabbar E. adliyeye sevk edildi.


    Mersin de işlediği suçtan 24 yıl hapsi bulunan şahıs Kadıköy de yakalandı #2


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