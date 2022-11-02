Mersin'de istismarcı antrenör için 90 yıla kadar hapis istemi

Mersin'de istismarcı antrenör için 90 yıla kadar hapis istemi

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan futbol antrenörü hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin’de bir amatör futbol kulübünde antrenörlük yapan H.B. (63), 2021 ve 2022 yıllarında aynı okuldan 6 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayının ardından antrenör H.B. tutuklandı.

Futbol maçlarını izleyip, iletişim kurdu

H.B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve tanıştıkları belirtildi.

90 yıla kadar hapis istemi

İddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı.

DHA’nın haberine göre savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 90 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.