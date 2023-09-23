Mersin'de kaçağa geçit verilmiyor! 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Mersin'de bir depoya yapılan operasyonda 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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İHA

Türkiye çapında düzenlenen operosyonlarla sahte/kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yapanlar yakın takibe alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalara hız verdi.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir depoda kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

21 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Bunun üzerine belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt operasyonunda, A.D.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi

Öte yandan, kaçak sigara ticareti yapan bir şahsın adresine de operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirirken, A.A. isimli şahsa adli işlem uyguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)