Mersin'de kaçak içki operasyonu: 86 bin 245 şişe bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ülke genelinde kaçak içki ve piyasaya sürenlerle mücadele aralıksız devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

''Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu''

Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 37 milyon lira

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, öncelikle alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe alındı.

Riskli olarak değerlendirilen bir firmanın gümrük idaresine beyan ettiği şişelerden alınan numune ve örnekler incelemeye tabi tutuldu.

Son yılların en büyük operasyonu

İçki şişelerinin barkod okuyucu cihazıyla yapılan kontrollerinde, sahte, geçmiş tarihli ve farklı alkollü ürün grubuna ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla devam eden operasyon kapsamında 5 tırda 115 tonluk toplam 86 bin 245 sahte veya geçersiz bandrollü içki şişesine el konuldu.

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon lira olduğu tespit edildi.