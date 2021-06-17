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    Mersin’de kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

    Define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 8 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:14
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    Mersin’de kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

    Mersin’de izinsiz kazılarla define arayan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Merkez Mezitli ilçesi Akarca Mahallesi ile Anamur'un Karadere Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, operasyon için harekete geçti.

    ARAZİ TARAMASI YAPILDI

    Operasyon kapsamında, bölgede arazi taraması yapıldı.

    8 şüpheli, kazı malzemeleri ile suçüstü yakalandı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin’de kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı #1

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