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Mersin’de kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

Mersin’de kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

Define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 8 kişi suçüstü yakalandı.