Mersin'de kaçakçılara yönelik operasyon Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak makaron, tütün, sahte içki ve 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA

Mersin'in Mezitli ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezitli ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti. Belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan arama da ise kaçak 27 bin 250 adet dolu makaron, 29 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 215 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

26 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Tarsus ilçesi Atalar Mahallesinde 2 şüphelinin kaçak akaryakıt üretimi yaparak piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri adrese operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 26 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet 30 bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 10 bin litrelik akaryakıt tankı, 6 adet bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 5 bin litrelik akaryakıt tankı ile 1 adet reaktör (kaynatıcı) makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan 2 şüpheli ise gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)