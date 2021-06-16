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Mersin'de kaçakçılık operasyonu:9 gözaltı
Emniyet tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ve tütün benzeri madde ele geçirilirken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 16.06.2021 - 09:22
- Güncelleme : 16.06.2021 - 09:33
Ülke geleinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, 190 bin adet sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara makaronu, 311 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 225 adet gümrük kaçağı sigara filtresi, 80 kilo açık kıyılmış tütün, 76 litre sahte etil alkol, 35 adet içki yapımında kullanılan anason kit, 49 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 adet extacy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
9 GÖZALTI
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına aldı.