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    Mersin'de kaçakçılık operasyonu:9 gözaltı

    Emniyet tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ve tütün benzeri madde ele geçirilirken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:33
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    Mersin'de kaçakçılık operasyonu:9 gözaltı

    Ülke geleinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, 190 bin adet sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara makaronu, 311 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin 225 adet gümrük kaçağı sigara filtresi, 80 kilo açık kıyılmış tütün, 76 litre sahte etil alkol, 35 adet içki yapımında kullanılan anason kit, 49 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 adet extacy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    9 GÖZALTI

    Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına aldı.

    Mersin de kaçakçılık operasyonu:9 gözaltı #1

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